Economia Mega da Virada: Prêmio milionário sai para duas apostas em Goiás Os ganhadores são das cidades de Bela Vista de Goiás e Jataí, no sudoeste do estado

Dois apostadores de Goiás vão começar o ano de 2019 milionários. Cada apostador vai embolsar R$ 5,8 milhões da Mega da Virada, prêmio da loteria da Caixa sorteado na segunda-feira (31). Os ganhadores são das cidades de Bela Vista de Goiás e Jataí, no sudoeste do estado. Os dois vão dividir o prêmio com outros 50 apostadores que acertaram os números do sor...