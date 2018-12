Economia Mega da Virada pode pagar prêmio de 280 milhões Se apenas um ganhador levar o prêmio e aplicar todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1 milhão em rendimentos mensais

Os apostadores têm pouco mais de uma semana para participar do sorteio da Mega da Virada, que completa 10 anos em 2018. O prêmio é estimado em R$ 280 milhões, e o sorteio está marcado para as 20h do dia 31. O último concurso regular da Mega-Sena foi realizado na quinta-feira (20). Como ninguém acertou os seis números, o prêmio de R$ 50 milhões acumulou para a Mega da V...