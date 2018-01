Medo do desemprego cai em dezembro, diz CNI

O medo do desemprego no País ficou menor em dezembro do ano passado, de acordo com a pesquisa trimestral realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador recuou 2,0 pontos em relação a setembro, e encerrou 2017 em 65,7 pontos.

Apesar da melhora no último trimestre do ano, o medo do desemprego aumentou 0,9 ponto em 2017 na comparação com dezembro de 2016 e continua 16,9 pontos acima da média histórica do indicador. "O resultado indica a persistência da insegurança em relação à recuperação do mercado de trabalho, apesar dos sinais de recuperação da economia", avaliou a CNI.

Já o Índice de Satisfação com a Vida caiu 0,4 ponto no último trimestre do ano passado e fechou o ano em 65,6 pontos. Na comparação com dezembro de 2016, a piora no indicador foi de 1,2 ponto. "O índice permanece entre os valores mais baixos registrados na série histórica, iniciada em 1996", completou a entidade.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas em 127 municípios, entre os dias 7 e 10 de dezembro.