Economia Medidas não podem ameaçar competitividade, diz setor Empresários pedem cuidado numa revisão de incentivos, por parte da Sefaz, e na abertura de mercado, prevista pelo governo federal

Os representantes do setor produtivo garantem que não são contra uma revisão no programa de incentivos fiscais pela Secretaria da Fazenda, como sinalizou ontem a nova secretária da pasta, Cristiane Schimdt, em entrevista ao POPULAR on-line, ou contra uma maior abertura do mercado brasileiro pelo governo federal, como anuncia o ministro da Economia, Paulo Guedes. Porém, ...