Economia Medidas do governo elevam conta de luz em 3% Decisões do Ministério de Minas e Energia repassam custos de R$ 4,8 bilhões aos consumidores

A dois meses do fim do governo Michel Temer, o Ministério de Minas e Energia decidiu propor medidas polêmicas que podem trazer custo de R$ 4,8 bilhões aos consumidores de energia e aumento de quase 3% na conta de luz, segundo a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia (Abrace). Entre as ações propostas está o acionamento de usinas térmicas a gás,...