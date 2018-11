Economia Medida do BC reduz custos de remessa do exterior para o País Mudança beneficia envios de até R$ 10 mil, que representam quase 99% do total; agora, depósitos são feitos em real e não mais em dólar

Desde 1º de novembro, quem deseja mandar dinheiro do exterior para o Brasil conta com uma maneira mais fácil para realizar a transferência. O Banco Central (BC) passou a permitir que remessas de até R$ 10 mil, que representam quase 99% dessas operações, sejam depositadas diretamente em reais na conta do destinatário. Antes, o depósito era feito em moeda estrangeira e a...