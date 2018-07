Economia McDonald’s cria moeda para celebrar 50 anos do Big Mac

O McDonald’s vai promover uma ação nesta semana para celebrar os 50 anos do Big Mac, seu mais famoso sanduíche. Já que a revista The Economist usa, há mais de 30 anos, o índice Big Mac para comparar o poder de compra entre as nações, a rede decidiu fazer um ação em mais de 50 países na próxima quinta-feira (2). Para cada pessoa que comprar uma “oferta” do Big Mac - co...