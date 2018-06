Economia Mc Donald’s e Burguer King ainda sofrem com desabastecimento em Goiânia Clientes estão relatando dificuldades na hora de escolher os lanches

A paralisação dos caminhoneiros afetou o abastecimento das redes de fast food em Goiânia desde o último final de semana. De acordo com funcionários do restaurante do Burguer King em um shopping da capital, as batatas fritas acabaram na tarde deste sábado (2) e só resta mais uma caixa da carne do principal sanduíche da rede. O POPULAR apurou que na noite de se...