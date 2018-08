Economia Marinha abre concurso de nível médio técnico; salários chegam a R$ 3.388,83 Foram abertas 90 vagas para o Corpo Auxiliar de Praças, o prazo para inscrição é de 20 de agosto a 10 de setembro

Começaram nesta segunda-feira (20) as inscrições para o concurso do Corpo Auxiliar de Praças (CAP) da Marinha do Brasil. A seleção é destinada a candidatos com nível médio técnico, sem a exigência de experiência profissional anterior. O prazo para inscrição vai até o dia 10 de setembro, e a taxa de matrícula é de R$ 70,00, podendo ser paga até o dia 18 d...