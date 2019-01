Economia Marfrig volta a operar com capacidade total em Mineiros Unidade que foi atingida por incêndio em outubro responde por 4,5% da capacidade de abate da companhia no mundo e emprega 1 mil colaboradores

A unidade da Marfrig Global Foods em Mineiros, no Sudoeste goiano, voltará a operar com sua capacidade total a partir desta primeira semana de janeiro. O retorno, divulgado ontem pela empresa, ocorrerá depois da recuperação da estrutura que foi atingida pelo incêndio de médias proporções ocorrido no feriado de 12 de outubro de 2018. Parte das instalações ficou comprometida. Houve para...