Economia Marcelo Labuto é nomeado presidente do Banco do Brasil Novo presidente assume o BB no lugar de Paulo Rogério Caffarelli, que foi para a Cielo

O administrador Marcelo Augusto Dutra Labuto foi nomeado para o cargo de presidente do Banco do Brasil. Labuto assume o comando do banco no lugar de Paulo Rogério Caffarelli, que deixou o cargo para presidir a empresa de meios de pagamentos Cielo, controlada pelo próprio BB juntamente com Bradesco. Os respectivos decretos de nomeação e exoneração foram assinados pelo p...