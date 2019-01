Economia Mais dias trabalhados no ano Em 2019 muitas datas comemorativas cairão nos finais de semana, o que faz lojistas preverem perdas em vendas 30% menores que as estimadas ano passado

O grande número de feriados no Brasil sempre foi motivo de muita reclamação por parte do comércio, principalmente por causa das tradicionais emendas, que acabam anulando alguns dias úteis. Mas, este ano, como metade dos oito feriados nacionais cairão em sábados ou domingos, os lojistas goianos e brasileiros estimam que o prejuízo nas vendas será 30% menor que no ano ...