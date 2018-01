Mais de mil empresas estão de olho em novo complexo industrial de Aparecida

O consórcio de empresas que venceu a licitação da parceria público-privada para a construção do novo polo industrial de Aparecida de Goiânia aguarda o licenciamento ambiental para dar início às obras de infraestrutura dos cerca de 560 lotes e iniciar as vendas. Interessados não faltam. Desde o segundo semestre do ano passado, quando tiveram início os procedimentos da licitação, m...