Economia Mais de 80 pessoas são resgatadas de trabalho escravo em fazenda de Goiás Vítimas dormiam amontoadas com os familiares no chão, eram expostas a agrotóxico na colheita sem proteção e o pagamento era feito em saca de café

Submetidos a condições análogas às de escravo, 86 trabalhadores de uma colheita de café foram resgatados durante uma operação em uma fazenda no município de Sítio D’Abadia, no interior de Goiás. Os profissionais conseguiram verbas rescisórias que, juntas, somaram R$ 213 mil. Parte dos trabalhadores foi aliciada em Minas Gerais e na Bahia. Segundo o procurador do Min...