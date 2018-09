Economia Mais de 2,6 milhões de contribuintes recebem hoje (17) restituição do IR O lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017

Mais de 2,6 milhões de contribuintes recebem nesta segunda-feira (17) o crédito referente ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2018. O valor total liberado é R$ 3,3 bilhões. A consulta ao quarto lote foi aberta no último dia 10. O lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. As restituiçõe...