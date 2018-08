Economia Mais de 1,1 milhão de goianos tiveram nomes incluídos no SPC De janeiro a julho, 1,187 milhão de goianos tiveram nomes incluídos no cadastro, 17,5% da população do Estado, devido à queda na renda, desemprego, descontrole ou fraudes

O fantasma da inadimplência continua rondando a vida do consumidor. O número de goianos que tiveram o nome incluído no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em Goiás chegou a 1.187.452 pessoas de janeiro a julho deste ano, com um crescimento de 28% em relação ao mesmo período de 2017 e o equivalente a 17,5% da população do Estado. Os motivos passam pela queda na renda d...