Maia pessimista com reforma

O ceticismo sobre a capacidade de o governo aprovar a reforma da Previdência cresceu nesta quinta-feira (30) com o discurso pessimista do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em conversa com investidores. Maia indicou que há falta de vontade dos partidos da base em votar a proposta e que não faz sentido pautar o texto enquanto houver risco de derrot...