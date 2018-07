Economia Mabel faz 65 anos de história Para comemorar a data, a marca líder na categoria de rosquinhas no País lança campanha para reforçar sua presença na mesa das famílias brasileiras e conquistar os jovens

A Mabel se orgulha de ter construído uma relação afetiva com seus consumidores, especialmente em Goiás. No próximo mês de outubro, a marca completa 65 anos no mercado como líder absoluta na categoria de rosquinhas. O Brasil consome a impressionante marca de 7 bilhões de unidades desses biscoitos por ano. Para comemorar a data, a Mabel lança uma grande campanha para r...