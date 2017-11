"Mídias online e offline precisam interagir", afirma o publicitário Stalimir Vieira

Nenhum negócio que depende do mercado consumidor consegue sobreviver sem se tornar bem conhecido por ele, o que é possível através de uma interação eficiente de mídias online e offline. Além disso, tempos de crise podem ser uma oportunidade de ouro para empresas potencializarem suas ações de marketing e divulgarem melhor suas marcas, afim de conquistarem um espaço aberto pela retração dos concorrentes. O alerta foi dado pelo consagrado publicitário Stalimir Vieira, durante o workshop Comunicar & Crescer, realizado pela Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap), com a parceria do Grupo Jaime Câmara.

O evento, que reuniu dezenas de empresários, profissionaisbrde marketing e estudantes, no auditório do Sebrae Goiás, apresentou aos empreendedores orientações para que eles fomentem em suas empresas uma cultura de marketing, estimulando o uso de suas ferramentas para tornar as marcas conhecidas e desejadas. “Não tem sentido colocar tanta energia, tempo e dinheiro em um negócio se ele não for conhecido de seu público de interesse e não despertar a vontade da experimentação, ou seja, estabeleça uma conexão com o consumidor”, alerta Stalimir.

Para ele, particularmente um momento como este de crise, devido ao sentimento de insegurança, acaba gerando uma situação onde se multiplicam receios. É um momento de tomar atitudes mais comedidas e responsáveis, mas conscientes de que o marketing pode manter a empresa visível neste momento. “A crise pode criar situações de mais precaução, mas sem desfazer a razão maior do negócio, que é estar presente na mente do consumidor”, explica o publicitário.

Se a empresa recua neste investimento, pode ter um benefício de curto prazo no caixa, mas abre um espaço que outras marcas podem ocupar. Stalimir compara a conta do marketing à de luz: sem ela, a empresa não vende porque está sem luz sobre seu negócio, fazendo com que a marca deixe de ser percebida e os olhos do consumidor se voltem para outras.

Integração

O publicitário explica que todas as ferramentas de marketing que compõem a equação mercadológica possuem características próprias e só serão eficazes se trabalharem dentro de uma integração entre mídias online e offline. Ele faz um alerta: existe um mito de que é barato ou até grátis investir em mídias online porque se ganha certa autonomia de atuação. Porém, é ilusão pensar que se pode entrar neste mercado virtual sem uma marca já consagrada anteriormente, ao longo do tempo, nas mídias offline. “É totalmente diferente uma Coca-Cola e uma marca desconhecida nas redes sociais”, destaca.

Além disso, é importante uma orientação profissional, sem “cair na arapuca” dessa gratuidade total. Este profissional vai avaliar o que é adequado para cada marca, definir seu público e otimizar seu investimento. Sem isso, aquilo que era para ser uma informação relevante para o consumidor, acaba se tornando um incômodo invasivo. “O grande problema da mídia online hoje é o sentimento de invasão e incômodo. É preciso tornar esta mídia mais interessante e menos incômoda”, destaca Stalimir.

O presidente da Abap Goiás, Zander Júnior, disse que o evento visa reciclar as técnicas e boas práticas de comunicação no âmbito dos negócios, marcas e todas as ferramentas de mídia, de forma gratuita para estimular profissionais e empreendedores. Segundo ele, a maioria dos participantes são pequenos empresários que estão começando e a intenção é prover a cultura de novos anunciantes. “Mostramos cases de sucesso de empresas que começaram pequenas e, hoje, estão grandes graças a uma comunicação estratégica”.