Média do metro quadrado em Goiânia é a menor entre 12 capitais

Pelo segundo ano consecutivo, Goiânia permanece com o menor preço do metro quadrado entre 12 capitais brasileiras pesquisadas pelo índice FipeZap. De acordo com a pesquisa, a média do m² é de R$ 4.137 na capital goiana. Em 2017, aconteceu a primeira queda em 10 anos nos valores dos imóveis residenciais a nível nacional.

Segundo o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO), Diego Amaral, mesmo com essa queda, o preço na comercialização e aluguel de imóveis pode subir neste ano por causa das perspectivas econômicas.

O Índice FipeZap monitora os valores de imóveis em 20 cidades, mas os preços indicam os valores pedidos pelos vendedores antes da negociação do imóvel, sendo assim, não correspondem ao preço final da venda.

Na média das 20 cidades pesquisadas, o valor do metro quadrado em imóveis residenciais encerrou o ano em R$ 7.631. O Rio de Janeiro ficou como a cidade mais cara do Brasil, com R$ 9.811, seguida por São Paulo (R$ 8.745) e Distrito Federal (R$ 8.238).