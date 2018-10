Economia Lucro líquido gerencial do Santander Brasil é de R$ 3,108 bilhões no 3º trimestre O número é 20,2% maior que a registrada em 2017

O Santander Brasil anunciou lucro líquido gerencial, que não exclui o ágio de aquisições, de R$ 3,108 bilhões no terceiro trimestre deste ano, cifra 20,2% maior que a registrada em idêntico intervalo de 2017, de R$ 2,586 bilhões. Na comparação com os três meses anteriores, de R$ 3,025 bilhões, o aumento foi de 2,8%. O lucro líquido gerencial do Santander Brasil veio e...