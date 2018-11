O lucro líquido dos três maiores bancos privados no Brasil no terceiro trimestre manteve o ritmo de expansão visto nos três meses anteriores, ainda ajudado por um menor gasto com calotes. O crédito, contudo, já dá sinais de maior fôlego, caminhando para ser o motor dos resultados no próximo ano. Enquanto do lado das despesas operacionais os grandes bancos sentiram o reflexo do acordo coletivo, nas receitas ainda enfrentam o cenário econômico difícil como empecilho para entregar um melhor desempenho.

Juntos, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander registraram um lucro líquido de R$ 15,033 bilhões de julho a setembro, cifra 10,13% superior em relação a um ano antes, quando o resultado ficou em R$ 13,650 bilhões. No segundo trimestre, o crescimento foi de 10,3% e no primeiro, de 9,74%. Com ajustes, o resultado dos três maiores bancos privados do País vai a R$ 14,295 bilhões, alta de 32,90% em 12 meses.

O melhor desempenho do crédito e perspectivas para 2019 foram destaque na divulgação de resultados dos bancos privados do terceiro trimestre, que serviu ainda de termômetro para mensurar a percepção dos executivos em relação ao novo governo. Em geral, a sinalização foi de que 2019 será mais positivo para o crédito.