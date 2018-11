Economia Lucro do Banco do Brasil sobe 25,6% em um ano e vai a R$ 3,4 bi Em relação aos três meses anteriores, lucro da instituição cresceu 5%

O Banco do Brasil encerra nesta quinta-feira, 8, a temporada de balanços dos grandes bancos de capital aberto no País ao divulgar lucro líquido ajustado de R$ 3,402 bilhões no terceiro trimestre, montante 25,6% maior que o registrado um ano antes, de R$ 2,708 bilhões. Em relação aos três meses anteriores, quando a cifra foi de R$ 3,240 bilhões, cresceu 5,0%. O lucro...