Economia Lotes de condomínios encolhem De olho em nova demanda, empreendimentos reduzem a metragem de terrenos e tornam valores mais acessíveis

O sonho de morar em um condomínio horizontal fechado ficou mais fácil de ser realizado para os goianos. Alguns empreendimentos que estão sendo lançados no entorno de Goiânia possuem lotes com metragens menores, à partir de 250 metros quadrados, o que resulta em preços mais acessíveis. Um destes condomínios, lançado no início do mês, teve todos os 794 lotes vendidos a...