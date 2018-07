Economia Lotéricas deixarão de receber contas da Enel Goiás Após encerramento de contrato da distribuidora goiana com a Caixa Econômica Federal, consumidor perde opções para realizar pagamento

A Enel Distribuição Goiás, antiga Celg, anunciou nesta terça-feira (10) que a partir do dia 5 de agosto as faturas de energia da companhia não poderão mais ser pagas nas casas lotéricas, nos Correspondentes Caixa Aqui e nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal. Isso porque o contrato de arrecadação com a Caixa foi encerrado. Segundo a distribuidora, isso o...