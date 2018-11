Economia Lojistas ampliam horário para faturar com a Black Friday Antecipação de ofertas levam compradores às lojas de Goiânia durante a noite; especialista alerta para riscos da compra por impulso e sem pesquisa

No hipermercado Extra, na Avenida Portugal, dezenas de pessoas aguardavam o início da promoção, às 20 horas, diante da pilha de caixas de televisões vendidas com desconto. Quando o locutor anunciou a oferta, os compradores avançaram sobre os aparelhos. A loja antecipou o horário de sua “virada” e anunciou que as promoções seguem até a meia-noite de hoje.A E-Commerce Brasil ...