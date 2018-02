Locação para carnaval cresce 60%

O número de turistas que locaram imóveis de temporada para curtir o carnaval este ano cresceu 60% em relação ao mesmo período de 2017, de acordo com uma plataforma especializada na oferta desse tipo de acomodação. De olho no potencial de locações informais, a Prefeitura de Caldas Novas prevê que arrecadará cerca de R$ 500 mil mensais com a taxação sobre a locação de i...