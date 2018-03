Livraria vai dar 50% de desconto no Dia da Mulher

A Saraiva está preparando uma promoção especial para o Dia da Mulher. No dia 8, títulos de 18 categorias, incluindo alguns dos livros mais vendidos, e itens de papelaria estarão com 50% de desconto. Vale para compras no site – é preciso se cadastrar até o dia anterior para ganhar o cupom de desconto – ou nas lojas.

“A promoção é destinada a todo mundo que se sinta mulher. Ponto”, garante Marcelo Ubríaco, vice-presidente da rede. “No ano passado, percebemos um volume enorme do público LGBT em nossas lojas. A ação é bem ampla. Vamos premiar toda essa diversidade que queira se beneficiar desse evento”, completa.

Mulheres compram mais livros

Segundo Marcelo Ubríaco, em 2017, mulheres compraram 58% mais livros do que os homens. Desse universo, 43% tem entre 16 e 35 anos e 30%, entre 36 e 45. 30% das clientes da rede preferem romances estrangeiros e 25%, livros juvenis e para jovens adultos. As mulheres do Sudeste, seguidas pelas do Nordeste, são as que mais compram livros. Na sequência aparecem as das regiões Centro-oeste e Norte. De acordo com levantamento da Saraiva, elas leem 4 livros por ano e preferem comprar pelo site (54%).