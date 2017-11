Linha Finame do BNDES indica alta no setor de máquinas e equipamentos

A linha do BNDES para financiamento de máquinas e equipamentos, Finame, considerada um termômetro da atividade econômica, registrou de janeiro a outubro desembolsos de R$ 16 bilhões, alta de 11% em comparação do mesmo período de 2016.



Nos últimos 12 meses encerrados em outubro, a linha Finame somou R$ 19,2 bilhões, 51,1% maior do que igual período de 2016.