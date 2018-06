Economia Liminar da Justiça suspende tabela de preço mínimo para fretes Frete mínimo foi uma das exigências dos caminhoneiros para encerrar a greve

A Justiça Federal concedeu liminar a uma empresa do Rio Grande do Norte suspendendo os efeitos da tabela de preços mínimos para o frete na contratação de transporte rodoviário de carga. A decisão é assinada pelo juiz federal substituto Orlan Donato Rocha, da 8ª Vara Federal-RN. Conforme a decisão, a iniciativa do governo "demonstra flagrante inconstitucionalidade", devendo ser...