Economia Leve redução entre os goianos

Enquanto os reflexos da crise, o desemprego e a evasão escolar ajudaram a elevar o número de jovens no Brasil que não trabalham nem estudam - os chamados “nem-nem” passaram de 21,8% para 23% no País-, em Goiás a situação foi levemente melhor, com redução de 20,1% para 19,4%. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada ontem pelo IBGE...