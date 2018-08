Economia Ler e-mails corporativos no ônibus deve contar como horas trabalhadas A pesquisa examinou cinco mil passageiros ferroviários em rotas de transporte para Londres, à medida que o Wi-Fi se tornou mais disponível

Você costuma ler e-mails corporativos enquanto volta para casa? E resolver aquele 'pepino' que deveria ter sido feito antes de ir embora e que ficou para o dia seguinte? Um estudo da Universidade do Oeste da Inglaterra (UWE), em Bristol, descobriu que as pessoas estão lendo e-mails antes de começarem a trabalhar e, muitas vezes, acabam com as coisas da jornada de trabalho n...