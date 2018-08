Economia Lei pode fazer preço de apólice cair

Se para atender uma frota mais envelhecida as seguradoras têm flexibilizado as opções de seguro, os preços podem cair mais quando a Lei do Desmonte, em vigor desde 2014, passar a ser totalmente cumprida. “Com ela, a expectativa é de que haverá mais produtos populares e a redução pode ser de 30% nos valores dos seguros quando terminar de ser implementada”, diz o vice-pres...