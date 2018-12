Economia Lei do distrato causa apreensão Matéria que traz regras para desistência de compra prevê multa de até 50% do valor pago e acende alerta de órgão de defesa do consumidor

A desistência da compra de imóvel passará a ter uma legislação própria que prevê a possibilidade de multa de até 50% do valor já pago pelo comprador à construtora. Com nove emendas do Senado aprovadas na quarta-feira (5), o Projeto de Lei 1220/2015, do deputado Celso Russomanno (PRB-SP), será enviado à sanção presidencial.O advogado especialista em contratos Hanna Mt...