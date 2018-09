Economia Lançamentos e vendas de imóveis acumulam alta de janeiro a julho Conforme a pesquisa da Fipe, a relação entre os distratos e as vendas no acumulado deste ano está em 26,4%

Os lançamentos e as vendas de imóveis crescem 21,4% e 11,6%, respectivamente, de janeiro a julho na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) feita em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Segundo o levantamento, os lançamentos de imóveis nov...