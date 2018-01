O maior complexo farmacêutico da América Latina, o Laboratório Teuto, está com 87 vagas de emprego disponíveis para as áreas de qualidade, logística, produção, serviços gerais e meio ambiente.

Para os interessados em trabalhar no laboratório, que fica em Anápolis, os currículos podem ser cadastrados no site do Laboratório Teuto ou enviados para o e-mail selecao@teuto.com.br e ainda acompanhar as vagas em aberto pelas redes sociais da companhia.