Laboratório oferece 73 vagas de emprego nas áreas de qualidade, produção e engenharia em Anápolis

O Laboratório Teuto, o 2º maior em genéricos, em unidades, e o 4º no mercado total, em unidades, está com 73 vagas de emprego abertas em Anápolis. As vagas são para as áreas de qualidade, produção e engenharia. Os interessados em trabalhar no Teuto, podem cadastrar os currículos no site oficial ou enviá-los para o e-mail selecao@teuto.com.br. As vagas disponíveis ta...