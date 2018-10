Economia Líder em genéricos no País, EMS está na disputa para comprar multinacional Companhia do empresário brasileiro Carlos Sanchez busca levantar cerca de 900 milhões de euros no mercado para usar parte desses recursos para aquisição; europeia Medis, subsidiária da israelense Teva, também é alvo de grupos estrangeiros

O grupo farmacêutico EMS, do empresário brasileiro Carlos Sanchez, está no páreo para a compra do laboratório europeu Medis, braço da israelense Teva, apurou o jornal O Estado de S. Paulo com duas fontes a par do assunto. Maior produtor de medicamentos genéricos do País, a EMS está participando com outras empresas estrangeiras e fundos de private equity do processo p...