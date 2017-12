Líder do PMDB diz que partido já tem maioria a favor da reforma da Previdência

O líder do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP), afirmou nesta terça-feira, 5, que a executiva nacional do partido já tem maioria para aprovar o fechamento de questão a favor da reforma da Previdência. A decisão, como adiantaram mais cedo o jornal O Estado de S. Paulo e o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), deve ser tomada durante reunião da executiva que será marcada pelo presidente nacional da sigla, senador Romero Jucá (RR), até esta quinta-feira, 7.



Após consultar os deputados do PMDB, Rossi afirmou que a maioria da bancada do partido na Câmara, a maioria da Casa, com 60 deputados, é a favor da reforma. Por esse motivo, disse, ele encaminhará à executiva nacional pedido para o fechamento de questão. "A bancada vai encaminhar. Agora é só a executiva deliberar", disse.



Questionado se a executiva deve acatar o pedido, ele respondeu: "Acredito que o PMDB já tem maioria para a executiva nacional deliberar sobre o fechamento."



Como mostraram na segunda-feira o jornal O Estado de S. Paulo e o Broadcast, o presidente Michel Temer trabalha para que, pelo menos, seis partidos - PMDB, PSDB, PP, DEM, PRB e PTB - que reúnem 219 deputados, fechem questão a favor da reforma. A maioria dos partidos, contudo, considera que isso só será possível se o PMDB, partido de Temer, e o PSDB tomarem a dianteira. O PSDB já marcou reunião para esta quarta-feira, 6, para decidir sobre o tema.



Jucá, por sua vez, deve marcar a reunião da executiva nacional do PMDB nesta quarta-feira, quando chega ao Brasil, após viagem em missão oficial à China. O encontro da direção do partido pode acontecer já na quarta ou na quinta-feira.



Base aliada



O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), afirmou que aguarda a definição da data da votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados para decidir sobre o fechamento de questão a favor da proposta.



Em nota, o parlamentar piauiense disse que irá defender o fechamento de questão, pois a aprovação da reforma é "imprescindível" para o Brasil. O PP tem a segunda maior bancada, com 46 deputados, empatado com PSDB.



"Diante das discussões acerca da PEC 287/2016 (reforma da Previdência), o Progressistas esclarece que aguarda a decisão do Governo de pautar o texto para votação no Plenário da Câmara do Deputados. Após definição do Governo, a Presidência do partido irá reunir a bancada para defender fechamento de questão para votação da Reforma, cuja aprovação é imprescindível para o País", disse Nogueira na nota.