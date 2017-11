Justiça mantém limite de lucro sobre a venda de etanol

Atualizada às 22h42 - 21/11/2017

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve nesta terça-feira (21) os preços mais baixos para o etanol em Goiânia. O desembargador Itamar de Lima negou um pedido do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindiposto), que tentava derrubar a liminar concedida pelo juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Reinaldo Alves Ferreira, que determinou a redução do lucro sobre a venda de etanol para 10,2% em 60 postos da capital.

A liminar foi resultado de uma ação civil pública movida pelo Procon Goiás contra o aumento de 120% no lucro dos postos entre julho e novembro deste ano. Depois da decisão, o preço do etanol, que chegou a R$ 3,29 em quase todos os postos da capital, foi reduzido para até R$ 2,69 esta semana.

Porém, desde o último domingo, o combustível começou a faltar nos postos que praticavam preços menores e o Procon Goiás e a Delegacia do Consumidor (Decon) realizaram nesta terça uma operação conjunta para constatar o cumprimento da liminar e oferta de etanol em postos de combustíveis.

Os fiscais não encontraram etanol no Auto Posto Capital, na Avenida Assis Chateaubriand, Setor Oeste. Ao realizarem a medição no tanque do posto, eles constataram que havia aproximadamente 366 litros do produto, quantidade insuficiente, segundo os fiscais, para o bombeamento do combustível.

A fiscalização ainda analisou as notas fiscais da última compra de etanol, com data de 20 de novembro, quando a empresa fez o pedido de apenas 5 mil litros do combustível, embora o tanque de etanol tenha capacidade para 30 mil litros. De acordo com o Procon Goiás, com base na documentação apresentada, também causou estranhamento o fato de que, antes da decisão, o estabelecimento vinha fazendo compras de volumes que variavam entre 10 mil e 15 mil litros por remessa.

Por causa disso, os proprietários do estabelecimento foram conduzidos à Decon pelo delegado titular Weberth Leonardo, para prestarem esclarecimentos. O Procon informa que a operação continua nesta quarta-feira (22). O gerente de Fiscalização do Procon Goiás, Marcos Rosa, informou que os empresários ainda estavam prestando depoimento na noite desta terça e que a Decon investigaria se eles estavam comprando pouco etanol propositalmente. Procurado, o Sindiposto não se manifestou sobre o assunto.