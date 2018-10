Economia Justiça manda recalcular IPM Decisão favorável à Prefeitura de Goiânia revisa partilha de recursos advindos de ICMS de usina hidrelétrica; município perde parte no bolo, que será redistribuído entre as demais cidades

A Prefeitura de Goiânia conseguiu na Justiça uma decisão favorável à revisão da distribuição dos recursos de ICMS entre os municípios goianos. Com isso, a Prefeitura de São Simão perderá boa parte de sua participação neste bolo e Goiânia terá um incremento médio de R$ 432 mil em sua fatia mensal. Com a mudança, provocada pela exclusão do valor adicionado que seria resultante d...