Justiça goiana determina que JBS reabra frigorífico

Decisão liminar do juiz substituto Ronny Andre Wachtel, da comarca de São Miguel do Araguaia, determinou à JBS que reabra um frigorífico no município em até 45 dias, sob pena de multa de R$ 50 milhões, mais R$ 50 mil por dia de descumprimento. A empresa tem 15 dias para recorrer, a partir da data de notificação. A liminar atende à ação da prefeitura de São Miguel...