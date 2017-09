Justiça determina reabertura de frigorífico da JBS em Goiás sob pena de multa de R$ 5 milhões

A Justiça determinou a reabertura de um frigorífico adquirido pela JBS no município de São Miguel do Araguaia no prazo de 45 dias, sob pena de multa no valor de R$ 5 milhões e mais R$ 50 mil por dia de descumprimento.

A decisão foi uma resposta à ação protocolada pela prefeitura exigindo R$ 1 bilhão da JBS por danos morais ao município, que apontou a aquisição e fechamento de uma unidade por parte da multinacional como uma forma de manutenção do monopólio do mercado de proteína.

A empresa adquiriu um frigorífico na cidade em 2013 no valor de R$ 20 milhões para logo em seguida fechar a unidade, impondo aos criadores, num raio de 400 km, apenas uma opção de venda: outro frigorífico da própria JBS, localizado em Mozarlândia. A manobra acabou com mais de 1,5 mil postos de trabalho em São Miguel do Araguaia e resultou em um rombo na arrecadação da prefeitura, segundo a ação.

Na decisão, o juiz Ronny André acolheu o argumento do município de que a JBS teria que honrar os compromissos assumidos pela concessão de benefícios fiscais por parte do poder público, em implementação de crédito outorgado do ICMS em até R$ 4 milhões para ampliação e modernização da estrutura, além do fato do próprio terreno em que se encontra a unidade ter sido doado pela prefeitura, inclusive com a criação de uma Lei municipal em 1993, para a instalação de um frigorífico visando a geração de emprego e também o aumento da arrecadação. “A ré ou adquirente não pode alegar desconhecimento do encargo, pois este consta na própria certidão de matrícula do imóvel”, analisa para em seguida continuar: “o ato omissivo se perpetua no tempo e apenas a sua interrupção pode sanar o problema relativo aos danos causados pelo não funcionamento do frigorífico abatedouro”.

O advogado responsável pela ação da prefeitura de São Miguel, Leandro Silva, do escritório Torres & Silva Advogados, explica que essa é a primeira ação do gênero no país e que a decisão deve abrir as portas para inúmeras ações semelhantes. “É fartamente documentado que a JBS mantinha a postura de adquirir frigoríficos concorrentes para manter um monopólio do setor, muitas vezes utilizando recursos públicos para isso. Os danos provocados por essa política predatória ficavam para o município e os seus cidadãos. A Justiça agora começa a reparar esse rastro de destruição econômica”, avalia Leandro.

O prefeito de São Miguel do Araguaia, Nélio Pontes, comemorou a decisão da Justiça. “É uma vitória para a população, que viu os recursos públicos serem utilizados para retirar os seus próprios empregos. É de conhecimento público que a JBS cresceu recebendo apoio do BNDES. A Justiça está garantindo que manobras como essa, com o único motivo de lesar a sociedade, não fiquem impunes”.

Nélio conclui: "O importante é que a economia da cidade volte a crescer, que os postos de trabalho sejam recriados. O que todos querem, no final, é apenas trabalhar".

Por meio de nota, a JBS diz que ainda "não foi notificada da decisão e, por isso, não irá comentar”.