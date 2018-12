Economia Justiça derruba liminar que suspendeu acordo entre Boeing e Embraer Liminar havia sido concedida na quarta-feira, 19, pela 24ª Vara Cível Federal de São Paulo, suspendendo qualquer ato concreto de transferência da parte comercial da Embraer à Boeing

Em resposta a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), a presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), desembargadora Therezinha Cazerta, derrubou na madrugada deste sábado (22) a liminar que suspendia a negociação entre a Embraer e a Boeing. As negociações estavam paralisadas desde o último dia 19 devido a uma ação movida pelo Sindicato dos Me...