Economia Justiça defere recuperação judicial pedida pela Stemac Decisão judicial permite negociação de dívidas de R$ 700 milhões com credores, além do desbloqueio de contas bancárias

A Terceira Vara Cível de Itumbiara deferiu o pedido de recuperação judicial do Grupo Stemac nesta sexta-feira (11), que acumula dívidas de R$ 700 milhões. A decisão permite a empresa negociar seus débitos com os credores, além de ter ativos e contas bancárias desbloqueados, bem como a suspensão de todas as execuções ajuizadas conta as empresas do grupo. “O deferi...