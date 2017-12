Justiça de Goiás impede apreensão de veículo por dívida de IPVA

O Estado de Goiás deve suspender imediatamente a apreensão de veículos automotores em razão do não pagamento de IPVA. A decisão é da juíza Zilmene Gomide da Silva Manzolli, da 1ª Vara da Fazenda Pública estadual, em ação civil pública proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) em face do Estado de Goiás, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Segurança Pública, do comandante-geral da Polícia Militar e do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Na liminar, a juíza determinou ainda que os órgãos de trânsito viabilizem a possibilidade de pagamento em separado das taxas de licenciamento, bem como de outros débitos existentes dos veículos, permitindo-se a expedição do (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) CRLV dos veículos. A magistrada estipulou multa diária de R$ 10 mil, com teto máximo de R$ 100 mil.