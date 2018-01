Justiça concede liminar que suspende reajuste do IPTU

O pedido de liminar contra o reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Territorial Urbano (ITU) foi acatado pela juíza Jussara Cristina Louza, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal. A solicitação foi feita pelo Sindicato dos Condôminos e Imobiliárias de Goiás (Secovi-Goiás).

A decisão suspende lei criada no dia 28 de dezembro passado, que previa que os impostos fossem cobrados de acordo com a localização dos imóveis, e não seguindo o valor venal da propriedade, como estabelece a Lei Complementar nº 265/2014. Com a liminar, ela passa a vigorar novamente.

A justificativa do coordenador do Fórum dos Advogados do Secovi, Márcio Moraes para a requisição é de que a mudança foi estabelecida às vésperas da cobrança do novo ano. “Não se pode aprovar uma lei no apagar das luzes, sem respeitar um período mínimo de 90 dias para seus efeitos. Para valer em 2018, a lei teria de ter sido aprovada no máximo até setembro”, protestou.