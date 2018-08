Economia Juros sobem com dólar em meio a expectativas por pesquisas eleitorais Os economistas do mercado financeiro mantiveram a previsão para o IPCA deste ano em 4,15% e, para 2019, em 4,10%

Os juros futuros operam em alta, na esteira do dólar forte no exterior e frente o real. Os agentes de renda fixa monitoram a demanda pela moeda americana em meio a expectativas pelo início das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China e principalmente por duas pesquisas eleitorais para presidente no Brasil, que serão divulgadas nesta segunda-feira, 20. ...