Economia Juros sobem com dólar, caminhoneiros, impactos na Petrobras e situação fiscal A Abcam informou que o movimento de paralisação da categoria só terminará quando a redução de impostos dos combustíveis for publicada no Diário Oficial da União

Os juros futuros operam em alta firme na manhã desta quinta-feira, 24, acompanhando o dólar, na esteira do mau humor com os aumentos de combustíveis que levaram à greve dos caminhoneiros e seus impactos na Petrobras, contas públicas e na economia como um todo. O presidente Michel Temer voltou a se reunir pela manhã com ministros e o presidente da Petrobras, Pedro ...