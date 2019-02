Economia Juros reduzem alta e fecham perto da estabilidade após minuta da Previdência

As taxas de juros negociadas no mercado futuro fecharam próximas da estabilidade nesta segunda-feira, 4, com ligeiro viés de alta, determinado pelo fortalecimento do dólar ante o real e outras moedas pelo mundo. A divulgação da minuta da proposta para a reforma da Previdência - obtida em primeira mão pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado -...